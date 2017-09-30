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İngiltere Savunma Bakanı Fallon'dan Barzani'ye mektup

İngiltere Savunma Bakanı Fallon, IKBY Başkanı Barzani'ye gönderdiği mektupta Bağdat ile yapıcı diyaloğa geçmesini talep etti.

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İngiltere Savunma Bakanı Fallondan Barzaniye mektup

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye gönderdiği mektupta Irak merkezi hükümetiyle yapıcı diyaloğa geçmesini talep ettiği belirtildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada Fallon'un üç gün önce Barzani'ye gayrimeşru referandumdan sonraki sürece ilişkin bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Mektup'ta Fallon'un Barzani'ye "Şu anda referandumu düzenlediniz. Bağdat ve komşularla münasip bir çözüme ulaşmanız için yapıcı bir diyaloğa geçmenizi talep ediyoruz." dediği kaydedildi.

Aynı zamanda Fallon'un terörle mücadeledeki odağın kaybolmaması ve iki cephenin oluşmaması için Irak ordusuyla koordinenin devam etmesini, kurtarılan bölgelerin istikrarının korunmasına da vurgu yaptığı aktarıldı. 

Etiketler: İngiltere Savunma Bakanı Fallon, ıkby gayrimeşru referandum
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