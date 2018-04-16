İngiltere, Rusya'ya siber saldırıya hazır

İngiltere'de yayın yapan The Sunday Times gazetesi, Rusya'nın İngiltere'nin ağlarına saldırması durumunda, İngiltere'nin siber saldırıyla karşılık vermeye hazır olduğunu yazdı.

Gazetenin İngiliz istihbaratındaki kaynaklara dayandırdığı habere göre, İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ve Savunma Bakanlığı Rusya'ya karşı hazırlanan tedbirleri hızlandırdı.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı'ndan (GCHQ) bir yetkili, Rusya'nın siber saldırılar düzenlediğini iddia ederek bu saldırılara devam edeceğini söyledi.

İngiltere, Milli Siber Güvenlik Stratejisi kapsamında, 1,9 milyar sterlinlik bir kaynağı siber tehditlerle mücadeleye ayırmayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber