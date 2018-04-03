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Buradasınız : » » İngiltere, Rusya'nın iddiaları için "orantılı bir cevap" arıyor

İngiltere, Rusya'nın iddiaları için "orantılı bir cevap" arıyor

Eski bir Rus askeri yetkilisinin, "bir casusun zehirlenmesi, dünya savaşını başlatabilir" açıklamasına, İngiltere Hükümeti'nden tepki geldi.

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İngiltere, Rusyanın iddiaları için &quot;orantılı bir cevap&quot; arıyor

İngiltere basınının sorularını cevaplayan Hükümet Sözcüsü, eski Rus askeri yetkilisinin açıklamasıyla birlikte kendisine yöneltilen "bir savaşın tetiklenmesi riski var mı?" sorusuna, "Rusya'dan gelen bu saldırgan davranışa ve tehditlere orantılı bir şekilde cevap vermemiz gerekiyor" cevabını verdi.

"İnsanlık tarihinin son savaşı tetiklenebilir"

Eski İngiliz general Evgeny Buzhinsky da İngiliz gazetelerine "Bu saldırı, insanlık tarihinin son savaşını tetikleyebilir" dedi.

"İngiltere zehirlemiş olabilir"

Dün yaptığı konuşmada, "Soğuk savaşın bazı kuralları vardır ancak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu kuralları yok saydı" diyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor. Gerginliğin ne kadar süreceği bize bağlı değil. Casus krizi, şimdiye kadar İngiltere'nin çıkarına oldu. İngiltere hükümeti, Brexit'in ortaya çıkardığı zorlukları kapatmak için Sergey Skripal'i zehirlemiş olabilir" açıklamasını yaptı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: rusya, İngiltere, dünya savaşı, casus krizi
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