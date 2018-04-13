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Buradasınız : » » İngiltere, Rusya'dan özür diledi

İngiltere, Rusya'dan özür diledi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, İngiltere Uçuş Güvenlik Merkezi’nin Rus uçağının aranması sebebiyle özür dilediğini açıkladı.

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İngiltere, Rusyadan özür diledi

Ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında gerilen ilişkiler tüm Avrupa ülkelerine ve Amerika kıtasına sıçradı. 

İngiltere, Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya'ya ait bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden denetledi. 

İngiltere'nin bu hareketi, Rus yetkililerin tepkisini çekti. Rusya bunun İngiltere tarafından yapılan bariz bir provakasyon olduğunu söyleyerek, karşılık verme haklarının saklı kalacağını duyurdu.

"Eğer İngiltere, uçağımızın neden arandığına dair hiçbir açıklama yapmazsa, Rusya bu eylemi yasa dışı olarak değerlendirecek ve aynı zamanda İngiliz havayolu şirketlerine karşı benzer bir eylemde bulunma hakkını saklı tutacak" 

 

 

Açıklama geldi ve özür dilendi

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov, Rus haber ajansı Ria Novosti’ye İngiltere Uçuş Güvenlik Merkezi’nin Mart ayı sonunda Aeroflot uçağının denetlenme nedenini açıkladığını ve özür dilediğini söyledi.

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zöür, uçak, rusya, İngiltere, arama
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