İngiltere, Rusya'dan özür diledi

Ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin ardından İngiltere ve Rusya arasında gerilen ilişkiler tüm Avrupa ülkelerine ve Amerika kıtasına sıçradı.

İngiltere, Rus diplomatları sınır dışı etmesinin ardından Rusya'ya ait bir Aeroflot uçağını gerekçe göstermeden denetledi.

İngiltere'nin bu hareketi, Rus yetkililerin tepkisini çekti. Rusya bunun İngiltere tarafından yapılan bariz bir provakasyon olduğunu söyleyerek, karşılık verme haklarının saklı kalacağını duyurdu.

"Eğer İngiltere, uçağımızın neden arandığına dair hiçbir açıklama yapmazsa, Rusya bu eylemi yasa dışı olarak değerlendirecek ve aynı zamanda İngiliz havayolu şirketlerine karşı benzer bir eylemde bulunma hakkını saklı tutacak"

