İngiltere, Rusya ile görüşmeyi reddetti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Rusya Daimi Temsilcisi'nin talebi üzerine, eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayını araştırmak için Rusya ile bir araya gelecek. Görüşmenin İngiltere ile ortak düzenlenmesini teklif eden Rusya'ya, İngiltere delegasyonundan ret cevabı geldi.

İngiltere delegasyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün özel toplantısında yaptığı konuşmada bu davetin, "Rus yetkililerin cevaplaması gereken sorulardan kaçınmak için saptırıcı bir taktik ve dezenformasyon olduğunu" iddia etti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne sorular

Rusya, casus kriziyle ilgili hem soruşturmaya katılan Fransa'ya hem de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bazı sorular sormuştu. Rusya Dışişleri'nin OPCW'ye, "OPCW'nin örnek alma prosedürü neydi? Soruşturma sırasında OPCW'nin temel ilkesi olan delil güvenlik zinciri (chain of custody) uygulandı mı? Fransa, OPCW teknik sekretaryasına İngiltere’nin talep ettiği teknik iş birliğine katılmasıyla ilgili bilgi verdi mi?" gibi sorular yönelttiği açıklanmıştı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters