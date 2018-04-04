  • 04 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.016
    EURO 4.936
  • BIST 113354.04
    ALTIN 173.369
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İngiltere, Rusya ile görüşmeyi reddetti

İngiltere, Rusya ile görüşmeyi reddetti

Rusya ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) toplantısına katılma daveti alan İngiltere, daveti sert bir dille reddetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İngiltere, Rusya ile görüşmeyi reddetti

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Rusya Daimi Temsilcisi'nin talebi üzerine, eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayını araştırmak için Rusya ile bir araya gelecek. Görüşmenin İngiltere ile ortak düzenlenmesini teklif eden Rusya'ya, İngiltere delegasyonundan ret cevabı geldi.

İngiltere delegasyonu, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün özel toplantısında yaptığı konuşmada bu davetin, "Rus yetkililerin cevaplaması gereken sorulardan kaçınmak için saptırıcı bir taktik ve dezenformasyon olduğunu" iddia etti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne sorular

Rusya, casus kriziyle ilgili hem soruşturmaya katılan Fransa'ya hem de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne bazı sorular sormuştu. Rusya Dışişleri'nin OPCW'ye, "OPCW'nin örnek alma prosedürü neydi? Soruşturma sırasında OPCW'nin temel ilkesi olan delil güvenlik zinciri (chain of custody) uygulandı mı? Fransa, OPCW teknik sekretaryasına İngiltere’nin talep ettiği teknik iş birliğine katılmasıyla ilgili bilgi verdi mi?" gibi sorular yönelttiği açıklanmıştı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters

Etiketler: rusya, kimyasal, İngiltere, ajan krizi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER