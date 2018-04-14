İngiltere: Rejime açık bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD'nin öncülüğündeki Suriye operasyonu sonrası kameralar karşısına geçti.

May, askeri harekatı şu sözlerle değerlendirdi:

"Operasyon meşru"

"Duma'daki kimyasal saldırıdan Suriye rejiminin sorumlu olduğu açık. Diplomatik bütün kanalları kullandık ancak çözüm alamayınca başka seçeneğimiz kalmadı. Rejim kimyasal silahı varil bombasıyla kullandı. Suriye'de askeri bir operasyon haklı ve meşruydu. Klor gazı kullanıldığını anladığımız Duma'da bu saldırıyı düzenlememiz gerekiyordu. Harekatta kimyasal silahların üretildiği merkezler vuruldu.

"Net mesaj verdik"

Kimyasal silahların kullanıma karşı net bir mesaj verdik. Fransa ve İngiltere olarak birlikte hareket ettik. Rejime açık bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Suriye rejiminin kimyasal silah kullanma ve üretilme yerlerine ciddi zarar verdik. Uluslararası toplum kimyasal silahların kullanılmasına izin vermeyecek. Çözüm için çaba sarf etmek zorundayız. Rejimin yanında yer alan ülkelerin de bunu dikkate alması gerekmektedir.

"Saldırı rejim değişikliğiyle ilgili değil"

Kararı doğru olduğu için verdik. Kimyasal silah kullanımı bu şekilde devam edemez. Bu, suriye'deki iç savaş ya da rejim değişikliğine yönelik bir harekat değil sadece kimyasal silah kullanılmasının engellenmesi için yapılan bir müdahale. ortaklarımızla en doğru ve yasal adımı attık.bu sınırlı ve hedefli bir operasyondu, süreci gözlemleyeceğiz."

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerini vurulması talimatını verdi.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere ile, sabaha karşı 4 sularında başkent Şam ile, Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombaladı.

7 Nisan Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Trump, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber