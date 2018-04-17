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Buradasınız : » » İngiltere Parlamentosu'ndan May'e destek kararı

İngiltere Parlamentosu'ndan May'e destek kararı

İngiltere parlamentosu, Başbakan Theresa May'ın Suriye'ye karşı hava operasyonu başlatma kararını desteklediğini açıkladı.

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İngiltere Parlamentosundan Maye destek kararı

İngiltere Parlamentosu'nda Suriye'ye yapılan operasyonlarla ilgili bir oturum düzenlendi. İngiltere Başbakanı Theresa May, parlamento onayı olmadan verdiği operasyona katılma kararı ile ilgili savunma yaptı. 

May, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı, "Bunu Başkan Trump bizden istediği için değil, doğru olan şey bu olduğu için yaptık ve yalnız değiliz. Operasyonumuzu uluslararası alanda destekleyenler var" dedi.

İngiltere parlamentosu, Başbakan Theresa May'ın açıklamaları doğrultusunda, ABD ve Fransa ile Suriye'ye karşı hava operasyonlarına katılma kararının desteklendiğini açıkladı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: theresa may, suriye, parlamento, İngiltere
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