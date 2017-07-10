İngiltere Parlamentosu'nda yangın alarmı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, İngiltere parlamentosu'nun yangın alarmı sonrası tahliye edildiğini söyledi.
Londra İtfaiyesi'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Reuters'ın haberine göre İngiltere Parlamento binasının yangın alarmı yüzünden boşaltıldığı bildirildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, İngiltere parlamentosu'nun yangın alarmı sonrası tahliye edildiğini söyledi.
Londra İtfaiyesi'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.