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İngiltere Parlamentosu'nda yangın alarmı

Reuters'ın haberine göre İngiltere Parlamento binasının yangın alarmı yüzünden boşaltıldığı bildirildi.

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İngiltere Parlamentosunda yangın alarmı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, İngiltere parlamentosu'nun yangın alarmı sonrası tahliye edildiğini söyledi.

Londra İtfaiyesi'nden henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 


 

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