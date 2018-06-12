İngiltere Parlamentosu'nda kritik Brexit oylaması

Ocak ayında, üst meclis olan Lordlar Kamarası'nın Brexit planlarında getirdiği değişiklik maddelerinden en önemlisi, "anlamlı oy" yoluyla nihai Brexit anlaşmasının parlamentonun onayından geçmesi şartı.

"Anlamlı oy" değişikliği için bugün alt meclis olan Avam Kamarası'nda yapılacak oylama, May ile Brüksel arasında süren Brexit müzakerelerini biraz daha karmaşık hale getirebilir.

Anlamlı oy kabul edilirse, varılan nihai anlaşma parlamentoda reddedilse bile, hükümetin bundan sonra izleyeceği yolun belirlenmesinde milletvekillerinin daha fazla söz hakkı olacak.

Oylama, Lordlar Kamarası'nın Brexit planlarında toplam 15 değişiklik yapmasından sonraki en önemli parlamento aşaması olacak.

Theresa May'in destek arayışı

Theresa May, Brexit anlaşması öncesi elini güçlendirecek destek arayacak ve alt meclisin hem kendi otoritesine hem de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış planlarına desteğini sınayacak.

May, kendi Muhafazakar Parti milletvekillerinin hepsini, oylamada hazır bulunmaya ve Brexit planlarını destekleyen yönde oy kullanmaya çağırdı.

May dün yaptığı konuşmada, "Lordların getirdiği değişiklikler geçerli kalırsa, müzakere zeminimiz zarar görür" dedi.

"Hem kendi ticaret anlaşmalarımızı yapmamıza izin verecek hem de AB ile mümkün olan en yumuşak geçişli sınırı oluşturacak bir anlaşma sağlayacağımdan eminim."

Özellikle gümrük düzenlemeleri, dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB ile, beşinci büyük ekonomi olan İngiltere'nin sınırlarından 560 milyar sterlinlik mal geçişinin geleceğini belirleyecek. Avam Kamarası'ndaki oylamayı kaybetmesi, geçen yıl kendi isteğiyle yapılan erken seçimde parlamento çoğunluğunu kaybettikten sonra birkaç kez yetkisi zorlanan May için yeni bir darbe olacak.

İngiltere'nin Brexit kararı

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: Reuters