İngiltere olası bir Suriye operasyonuna katılabilir

BBC Radyo 4'te yaptığı açıklamada İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye rejiminin, yaklaşık 100 yıl önce yasaklanan silahları kullanarak kendi vatandaşlarını öldürdüğünü söyledi.

İngiliz bakan, "Eğer ABD kimyasal saldırıya tepki olarak bir tür harekete geçme teklifinde bulunur ve bize gelerek desteğimizi isterse - bu, Akdeniz'de denizaltıdan güdümlü füze de olabilir - buna 'Hayır' demek bizim için zor olacaktır." diye konuştu.

Johnson, olası bir askeri harekata katılım öncesinde konunun İngiliz Parlamentosu'nun gündemine getirilip getirilmeyeceği yönündeki soru üzerine, "Bence bu denenmeli. Ancak eğer Amerikalılar yeniden harekete geçmeyi tercih eder ve bizim yardımımızı isterse, dediğim gibi, o zaman 'Hayır' dememiz çok zor olur görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de hükümetin, askeri operasyona katılmak için parlamentonun onayını alması gerekmiyor. Ancak 2003'teki Irak savaşından bu yana alınan kararları meşrulaştırmak için geleneksel olarak parlamentonun onayı aranıyor.

Irak'taki DEAŞ hedeflerine yönelik hava operasyonları yapılmasını 2014 yılında onaylayan İngiliz Parlamentosu, Beşşar Esed rejiminin 2013 yılında Şam yakınlarındaki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'ye hava operasyonu düzenlenmesini ise reddetmişti.

Aralık 2015'te de parlamento, 11 saat süren oturumun ardından yapılan oylamada uluslararası koalisyonun Suriye'de DEAŞ'a yönelik yürüttüğü hava operasyonlarına İngiltere'nin katılmasına izin veren tezkereyi kabul etmişti.