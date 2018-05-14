İngiltere, nükleer anlaşmaya bağlı kalacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

May ve Ruhani İran'da hapiste tutulan çifte vatandaşların (İngiliz ve İran) durumunu konuştu. Theresa May, bu vatandaşların serbest bırakılması için ilerlemenin sağlanmasını talep etti.

May, İngiltere'nin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya olan bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye göre, İran'da yaklaşık 30 çifte vatandaş hapiste tutuluyor.

Geçen ay London Imperial College Profesörü Abbas Edalat Tahran'da tutuklandı.

Trump'ın tartışmalı İran kararı

Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

"Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz. İran'daki terör rejimine milyarlarca dolarımız gitti, bu beni rahatsız ediyor. İran nükleer anlaşması tek taraflı kötü bir anlaşma. ABD için utanç verici bir anlaşma."

Yaptırımlar geri döndü

Trump, konuşmasının ardından, İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı. Bir kaç gün sonra İran'a yeni yaptırımlar geldi.

ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri, İran Devrim Muhafızlarına para akışını kesti. 6 kişi ve 3 kuruluş, yaptırım listesine eklendi.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: AA