İngiltere: Nükleer anlaşmadaki sorunlar zamanla çözülür

Anlaşmadaki zayıflıkların zamana yayılabileceğini söyleyen Boris Johnson, ilerleyen süreçte bu sorunların çözülebileceğini ancak anlaşmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

"Eldeki her alternatif daha kötüsü"

"Anlaşmanın sona erdirilmesinin Tahran'ın saldırgan tavırlarını ortaya çıkaracağını düşünüyorum" diyen Johnson, eldeki her alternatifin mevcut durumdan daha kötü olacağını söyledi.

Kritik tarih için geri sayım başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan 12 Mayıs'a kadar çekileceği açıklanmış ancak bu çekilmenin tam olarak nasıl yapılacağına dair net bir karar verilmemişti. Almanya ve Fransa, ABD ziyaretinde İran konusunu gündeme getirmiş ve Trump'ı kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altında ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre bu, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepkili

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla, İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters