İngiltere, memnuniyetle karşıladığı tarihi Kore zirvesinden somut adımlar bekliyor

İki Kore arasındaki yarımadayı nükleerden arındırma, ikili ilişkileri geliştirme ve sınır gerilimlerini azaltma kararlarını memnuniyetle karışıladığını söyleyen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Bu tarihi zirve kendi içinde bir son değil. İngiltere, Kuzey Kore'nin vaatlerini somut adımlara dönüştürmesine kadar, mevcut yaptırımları sıkı bir şekilde uygulamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmaya devam edecektir” dedi.

Kuzey ve Güney Kore'den tarihi adım

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi. Liderler Kim jong-un ve Moon Jae-in Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzaladı.

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıkladılar.

Açıklamada, askeri silahların azaltılması, "düşmanca eylemlere" son verilmesi, "silahlandırılmış sınırın" bir barış bölgesine dönüştürülmesi ve ABD gibi diğer ülkelerle çok taraflı görüşmeler sürdürme vaatleri de yer aldı.

Kore yarımadasında daha fazla savaş olmayacağı ve Kuzey ve Güney Kore'nin savaş tehlikelerini gerçekten ortadan kaldırmak için ortak çaba sarf edecekleri belirtildi.

Ayrıca Kuzey ve Güney Kore'nin bugünkü zirvede varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için mümkün olan en kısa sürede görüşmeler yapacakları belirtildi.

Kuzey ve Güney Kore kara, deniz ve havada bütün düşmanca faaliyetleri "tamamen sonlandırmak" ve 1 Mayıs itibarıyla bütün propaganda yayınlarını kesmek ve bildirilere son vermek için de anlaştılar.

Açıklamada Kuzey ve Güney Kore'nin Mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacakları ve Güney Kore cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in sonbaharda Pyongyang'ı ziyaret etmeyi kabul ettiği belirtti.

Kaynak: Reuters