İngiltere, kuzen Skripal'ın vize talebini reddetti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Viktoriya Skripal'in vize talebi, göçmen kurallarına aykırı olması sebebiyle reddedildi" denildi.

Basına konuşan bir hükümet kaynağının ise, Rusya'nın "Viktoriya'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söylediği iddia edildi.

Rusya açıklama istiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın İngiltere'den vize talebinin neden reddedildiğine dair ayrıntılı bir açıklama istediğini belirtti. Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko, dün düzenlediği basın toplantısında, acil ailevi durumlarda İngiltere'nin bu tür vizeleri 24 saatte çıkarabildiğini belirterek, Viktoriya Skripal'in vizesine ilişkin herhangi bir yardım sağlanmaması nedeniyle İngiliz makamlarını eleştirmişti.

Yulia Skripal iyileşti

Çifte ajan Skripal’in kızı Yulia Skripal da dün ilk kez açıklama yapmış ve "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum" demişti.

Yuliya Skripal'in yazılı açıklaması şöyle:

''Yaklaşık bir hafta önce uyandım ve memnuniyetle söylüyorum ki, gücüm kuvvetim her geçen gün artıyor. Bana gösterilen ilgi ve gönderilen çok sayıda iyi niyet mesajı için minnettarım. İyileşmemle ilgili teşekkür etmem gereken pek çok kişi var, ben ve babam kendimizden geçtiğimizde yardımımıza gelen Salisbury sakinleri başta olmak üzere. Bunun da ötesinde Salisbury Bölge Hastanesi çalışanlarına gösterdikleri bakım ve profesyonellik için teşekkür etmek istiyorum. Eminim, takdir edersiniz ki, olan bitenle ilgili biraz kafam karışık. İyileşme dönemimde benim ve ailemin mahremiyetine saygı göstereceğinizi umuyorum.''

Zehirli balon balığı iddiası

Ajan Skripal'in kuzeni Viktoriya Skripal, amcası ve kuzeninin Salisbury'de gittikleri restoranda doğru temizlenmemesi halinde ölümcül zehirlenmelere yol açan zehirli balon balığı (fugu) sipariş ettiği bilgisinin aktarılmadığını belirtti.

Skripal "Hesaba bakıp insanların en son restoranda ne sipariş ettiğini söylemek zor mu? Bu bilgi nedense gizli tutuluyor. Yenilmeyecek, bilmediğiniz bir balık mı yemişler? Ya da bu balık İngiltere'de yasak mı?" dediği iddia edildi.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü

Kaynak: Reuters