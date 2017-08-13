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İngiltere-Katar askeri tatbikatı

Katar ile İngiltere'nin, üçüncü ortak askeri tatbikatı sona erdi.

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İngiltere-Katar askeri tatbikatı

Katar ile İngiltere'nin, üçüncü ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğü yaptı yazılı açıklamada, Katar Ahmed bin Muhammed Askeri Fakültesi ile İngiltere Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen ve 3 hafta süren tatbikatın sona erdiğini duyurdu. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in Brecon kentindeki tatbikatın, yerleşim alanlarında savaş, savunma, gerçek mühimmatla tatbikat ve savaş alanında hareket aşamaları üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Tatbikata, Katar Fakültesinden 212 subay ile İngiliz Silahlı Kuvvetleri 51. Taburunun katıldığı kaydedildi.

İngiltere Deniz Kuvvetleri temmuz ayında da Katar'la 2 deniz tatbikatı gerçekleştirmişti.

Etiketler: ingiltere katar, askeri tatbikat
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