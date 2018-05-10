İngiltere, İsrail'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran'ı kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'den İsrail'e düzenlenen roket saldırısının İran güçleri tarafından yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Johnson, açıklamasında, "İngiltere, İsrail kuvvetlerine karşı İran'ın roket saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor. İsrail'in kendini savunma hakkını en güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

İran'ı "bölgede sadece istikrarsızlığın artmasına yol açacak başka eylemlerden kaçınmaya" çağıran İngiliz bakan, hiç kimsenin çıkarına olmayacak herhangi bir gerginlikten uzak durmanın önemini de vurguladı.

Rusya'ya da çağrıda bulunan Boris Johnson, "Ayrıca Rusya'yı da istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine son vermesi ve daha geniş bir siyasi çözüme doğru ilerlemek için Suriye'deki nüfuzunu kullanmaya çağırmayı sürdürüyoruz." dedi.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı.

Kaynak: AA