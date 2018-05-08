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Buradasınız : » » İngiltere ıslak mendili yasaklıyor

İngiltere ıslak mendili yasaklıyor

İngiltere'de plastik atıkların azaltılması için pet şişelerden sonra ıslak mendile de yasak getirilecek.

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İngiltere ıslak mendili yasaklıyor

İngiliz hükümeti, plastik atıkları ortadan kaldırmayı planladığını, bunun ıslak mendil gibi "tek kullanımlık" ürünleri de içerdiğini açıkladı.

İngiltere’deki kanalizasyonların tıkanmasının en büyük nedeninin doğada kendiliğinden yok olmayan plastik içeren ıslak mendiller olduğu belirtiliyor. İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı sözcüsü, konu ile ilgili ıslak mendil üreticileri ve satıcıları ile görüşmelerin sürdüğünü açıklayarak, geri dönüştürülen ve plastik içermeyen ıslak mendil üretimini teşvik etmek için çalışmalar yapıldığını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ocak ayında sakıncalı plastik atıkların 2042 yılına kadar ortadan kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu.

Kaynak: İHA 

Etiketler: yasak, pet şişe, ıslak mendil, İngiltere, geri dönüşüm
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