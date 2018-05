İngiltere, İran nükleer anlaşmasına kuvvetle bağlı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını değerlendirdi.

Johnson, Twitter’dan yayımladığı mesajda, “ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden derin üzüntü duyuyorum.” dedi.

“İngiltere, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (JCPOA) kuvvetle bağlı olmayı sürdürüyor.” ifadesini kullanan Johnson, ülkesinin Almanya, Fransa ve diğer ortakları ile bu anlaşmayı korumak için çalışacağını kaydetti.

Deeply regret US decision to withdraw from the Iran nuclear deal. UK remains strongly committed to the JCPoA, and will work with E3 partners and the other parties to the deal to maintain it. Await more detail on US plan.