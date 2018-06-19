İngiltere hükümetinden vekillere Brexit vetosu

İngiltere'de üst meclis olan Lordlar Kamarası'nın Brexit planlarında getirdiği değişiklik maddelerinden en önemlisi, "anlamlı oy" yoluyla nihai Brexit anlaşmasının parlamentonun onayından geçmesi şartı.

Bir hükümet kaynağının verdiği bilgi, "anlamlı oy" adı verilen bu önerinin kabulü ya da reddi konusunda hükümetle parlamenterler arasında sert bir çekişme yaşanacağını gösterdi.

Kaynak, İngiliz hükümetinin, meclisin üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın, Brexit anlaşması konusunda parlamento üyelerinin söz hakkını artıran önerilerini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile varacağı nihai Brexit anlaşmasını, nasıl olursa olsun, kabul ya da ret etmesi için parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'na yaptığı öneriden vazgeçmeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin Brexit kararı

İngiltere, 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde, ülkenin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

Kaynak: Reuters