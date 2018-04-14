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İngiltere, harekata 4 Tornado savaş uçağıyla katıldı

Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye ait Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan uçaklar, Humus'taki eski bir füze üssünü vurdu.

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İngiltere, harekata 4 Tornado savaş uçağıyla katıldı

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, İngiltere saatiyle 02.00’de ABD ve Fransa ile Suriye’deki hedefleri vurmaya başladı.

Suriye rejiminin kimyasal kapasitesiyle ilgili hedeflere yapılan harekata, İngiltere, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan Tornado tipi 4 savaş uçağıyla katıldı.

İngiliz uçaklarının Humus'taki bir eski füze üssünü hedef aldı ve saldırıda "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) füzeleri kullanıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz uçakları saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştiriyor.

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye rejimine dün geceki saldırısında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezini vurdu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, İngiltere, humus
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