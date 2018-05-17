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İngiltere, Fransa ve Almanya nükleer anlaşma için uzlaştı

İngiltere hükümeti yetkilileri, Başbakan Theresa May'in Fransa ve Almanya ile İran nükleer anlaşmasını sürdürme konusunda anlaştığını açıkladı.

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İngiltere, Fransa ve Almanya nükleer anlaşma için uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi için Bulgaristan'ın Sofya şehrinde bir araya gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ı görüştü.

İngiltere hükümeti yetkilileri görüşme hakkında yaptıkları açıklamada, "Liderler, ortak güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, anlaşmanın devam etmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi. Bu amaçla, anlaşmanın taraflarıyla birlikte çalışmaya söz verdiler. Liderler aynı zamanda İran'ın kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini de vurguladı" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklaması ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını söylemesinin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik arttı.

14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya ise, ABD'ye karşı çıkarak anlaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında CNN International'a yaptığı açıklamada, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: nükleer anlaşma, Merkel, may, Macron, iran, fransa, almanya, abd, İngiltere
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