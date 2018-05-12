İngiltere, Fransa ve Almanya, İran için toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının, İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere Salı günü Brüksel'de yapacakları toplantıya ev sahipliği yapacak.

AB'nin diplomatik hizmetler biriminin açıklamasında, Mogherini ve üç bakanın daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geleceği belirtildi.

ABD nükleer anlaşmadan çekildi

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü, ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber