İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD'den Rusya'ya ültimatom

4 ülkenin ültimatom niteliğindeki ortak bildirisinde, İngiltere'nin Rusya'dan talep ettiği açıklamanın yapılması yönündeki talep bir kez daha dile getirildi.

Rusya’nın geçmişteki “sorumsuz davranış kalıplarının” da Skripal olayıyla ilgili kaygıları artırdığı belirtilen açıklamada, “Rusya’ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi olarak uluslararası barış ve güvenliği sağlamadaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

“Biz Fransa, Almanya, ABD ve İngiltere liderleri, Salisbury’de 4 Mart 2018’de Sergey ve Yulia Skripal’e yapılan saldırıyı nefretle karşılıyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, saldırının masum İngiliz vatandaşlarının hayatını da tehdit ettiği vurgulandı.

Rusya tarafından geliştirilen tipte, askeri nitelikte, sinir sistemi üzerinde etkili kimyasal maddenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da ilk kez kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Bu İngiltere’nin egemenliğine bir saldırıdır ve bir devletin bu türden bir kullanımı Kimyasal Silahlar Sözleşmesini ve uluslararası hukuku ihlaldir. Hepimizin güvenliğini tehdit eder.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İngiltere’nin, saldırıda Rusya’nın dahlinin kuvvetle muhtemel olduğu yönünde müttefiklerini bilgilendirdiği kaydedilirken, İngiltere’nin bu konuda istediği açıklamayı sağlamamasının da olaydaki sorumluluğunu gösterdiği savunuldu.

"İngiltere’nin bu konuda başka bir makul açıklama olmadığı değerlendirmesini paylaşıyoruz. Rusya’ya Salisbury saldırısına ilişkin bütün soruları yanıtlama çağrısı yapıyoruz. Rusya özellikle Novichok programının bütün ayrıntılarını Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütüne (OPCW) sunmalıdır.”

Diplomatlara sınır dışı

İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da alınan kararlar arasında yer almıştı.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere 2006'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Reuters, AA