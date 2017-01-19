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Buradasınız : » » İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollande'a sitem

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollande'a sitem

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Hollande'ı AB'den uzak duran ülkelere 2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi cezalar uygulamakla suçladı.

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İngiltere Dışişleri Bakanından Hollandea sitem

Hindistan'da bulunduğı sırada açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a sitemde bulundu.

Johnson yaptığı açıklamada,

"Eğer Hollande, AB'den kaçmak isteyen herkese 2. Dünya Savaşı filmlerindeki gibi cezalar uygulayan bir yönetici olmak istiyorsa, bununla ilerlenebileceğini düşünmüyorum. Bu, dostlarımızın ve ortaklarımızın çıkarına değildir." dedi.

Johnson'ın bu sözleri İngiltere'de, "Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ı Nazi gardiyanına benzetti" yorumlarına neden oldu.

İngiltere Başbakanlığı bu yorumların doğru olmadığını belirterek, Johnson'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti. Başbakanlık, "Dışişleri Bakanı kimse için Nazi benzetmesi yapmamıştır. 'Nazi' kelimesini konuşmasında kullanmamıştır. Johnson 2. Dünya Savaşı filmlerine göndermede bulunarak, teatral bir benzetme yapmıştır." açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Brexit müzakerecisi Guy Verhofstadt da sosyal medya hesabından, "Boris Johnson'dan yine nefret uyandıran ve yardımcı olmayan yorumlar. İngiltere Başbakanı bu yorumları kınamalı." diye yazdı.

İngiliz basınında Hollande'ın, Johnson'ın sözlerine yanıt vermediği belirtildi ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın geçen yıl "İngiltere AB'den çıkarsa bedel ödeyeceği" yönündeki sözleri yer aldı. 

Etiketler: İngiltere Dışişleri Bakanı, boris johnson, fransa cumhurbaşkanı, Hollande
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