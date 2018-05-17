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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'dan Ramazan mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ve tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnsondan Ramazan mesajı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki Müslümanlara hayırlı ramazanlar diliyorum." ifadesini kullanan Johnson, ramazanın birlik ruhuyla yaşanan bir dönem olduğunu belirtti.

"Ramazan ayrıca merhamet, yardım ve özverilik değerleri demektir. Bunlar, bizleri birleştiren değerlerdir. Britanyalı Müslümanların, İngiliz yaşamının tüm alanlarında yaptığı dev katkıların altını çizmek istiyorum. Sizlerin, dostlarınızın ve akrabalarınızın Ramazan ayı mübarek olsun."

İngiltere'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 4,8'ini oluşturuyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: İngiltere, ramazan, boris johnson
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