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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Moskova ziyaretini erteledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya’nın, Esed’i masum sivillere karşı kimyasal silah kullanmasının ardından savunmaya devam etmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson Moskova ziyaretini erteledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 10 Nisan'da Rusya’nın başkenti Moskova’ya planlanan ziyaretini erteledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Johnson, “Suriye’deki gelişmeler durumu temelde değiştirdi. Önceliğim şu anda ABD ile diğer ülkelerle iletişimi sürdürerek ve 10-11 Nisan’da G7 zirvesine katılarak ateşkes için koordineli bir uluslararası destek sağlamak ve yoğunlaştırılmış bir politik süreç inşa etmek.” ifadelerini kullandı.

Johnson açıklamasında İngiltere ile benzer görüşte olan ülkelerle olası adımları değerlendireceğini belirterek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın planlandığı gibi G-7 zirvesinin ardından Moskova ziyaretini gerçekleştireceğini vurguladı.

Açıklamada, “Rusya’nın, Esed’i masum sivillere karşı kimyasal silah kullanmasının ardından savunmaya devam etmesinden üzüntü duyuyoruz. Rusya’ya, Suriye’de politik bir çözümün sağlanması ve geçen hafta yaşanan şok edici olayların bir daha gerçekleşmemesi için uluslararası toplumla birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Etiketler: İngiltere Dışişleri Bakanı, johnson, Moskova
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