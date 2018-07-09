İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışından sorumlu (Brexit) Bakanı David Davis'in ardından, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da istifa ettiği açıklandı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Boris Johnson'a teşekkür edildi, yeni bakanın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg'e göre Johnson'ın istifası, Başbakan için can sıkıcı ve zor bir durumu tam anlamıyla bir krize dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Boris Johnson'ın 2016'daki referandumda "Brexit kampanyasının yüzü" olduğunu hatırlatan Kuenssberg, bu istifanın Muhafazakar Parti'de liderlik yarışını da tetikleyebileceği kanısında.

Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın istifası, Başbakan Theresa May'in yeni Brexit planıyla ilgili Avam Kamarası'nda yapacağı konuşmadan yarım saat önce geldi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri, May'in planına tepki göstermişti. May, AB'ye Brexit sonrası yalnızca malların serbest dolaşımını içeren bir öneriyle gitmeyi kararlaştırmıştı.

Boris Johnson kimdir?

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve İstiklal Mücadelesi'ne karşı tavrıyla bilinen Ali Kemal'in torununun oğlu.

Brexit süreci

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti. İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Brexit Bakanlığı'na bugün Dominic Raab'ın getirildiği açıklanmıştı.

Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.

Kaynak: BBC, Reuters