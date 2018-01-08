İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Filistinli mevkidaşı Maliki ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesi ile Filistin arasındaki ilişkiyi "güçlü ve çok eski" ifadeleriyle tanımlayan Johnson, Maliki ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkinin daha da güçlendirilmesi konusundaki ortak arzuyu ele almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Johnson, görüşmenin yapıcı geçtiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İngiltere'nin Filistin halkını ve iki devletli çözümü desteklemesi konusundaki kararlılığını, barış görüşmelerinin yenilenmesine yönelik duyulan acil ihtiyacı ve İngiltere'nin Kudüs'ün statüsüne ilişkin net ve uzun zamandır devam eden tutumunu bir kez daha yineledim. (Kudüs konusu) İsrailliler ile Filistinliler arasında müzakere edilmiş bir çözümle belirlenmelidir ve Kudüs, nihai olarak İsrail ve Filistin devletlerinin ortak başkenti olmalıdır."

Johnson, 2018 yılı ve sonrasında da Maliki ve Filistinli dostlarıyla iyi ilişkileri sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin "İsrail'in İşgal Altındaki Doğu Kudüs ve Filistin Topraklarındaki Faaliyetleri" başlıklı karar tasarısı, ABD'nin tehditlerine rağmen 21 Aralık 2017'de 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı. İngiltere tasarının aleyhinde oy kullanmıştı.

Kaynak: AA