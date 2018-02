İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson: Doğu Guta Esed'in yarattığı cehenneme katlanıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Doğu Guta'da yaşanan krizle ilgili yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin Doğu Guta halkına uyguladığı gaddar ve acımasız şiddetten dolayı tamamen dehşet içerisindeyim. Bütünüyle Esed ile destekçilerinin yarattığı cehenneme katlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Doğu Guta'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Acil müdahale etmenizi diliyoruz

BM: Doğu Guta'da 400 bin sivil yeryüzünde cehennemi yaşıyor

Rusya'dan BMGK'ya Doğu Guta çağrısı

Doğu Guta'da 2 günde 250 sivil hayatını kaybetti

10 soruda Doğu Guta'da neler yaşanıyor?

Rusya, Suriye'de insani ateşkes istenilen BMGK tasarısına itiraz etti

Almanya'dan Doğu Guta itirafı

İngiliz bakan, ülkesinin, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, insani yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasına izin verecek ateşkesi desteklemesi için Rusya'ya baskıda bulunacağını belirterek, "Suriyelileri korumak ve ihtiyaç duydukları can kurtarıcı yardımları sağlamak her şeyden önce gelmelidir. İngiltere, bu korkunç kan dökümüne son vermek ve Suriye halkına barışı sağlamak için tek yol olan siyasi çözüm yolunda ilerlemede tüm uluslararası ortaklarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya bağlıdır." şeklinde konuştu.

400 bin sivil abluka altında

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta bölgesi, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı ve son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğunu çocuk veya ileri evre kanser hastaları oluşturuyor. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Bölgede son üç ayda 700'den, son 3 günde 250'den fazla sivil, can verdi.

Kaynak: AA