İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: Suriye'deki savaş korkunç şekilde devam edecek

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Cumartesi günü sabaha karşı Suriye'ye düzenledikleri füze saldırısının iç savaşın gidişini değiştirmeyeceğini söyleyen Johnson, "Saldırı, dünyanın kimyasal silah kullanımına 'artık yeter' dediğini gösteren bir yoldur" dedi.

"Korkarım ki Suriye savaşı korkunç, kötü bir şekilde devam edecek" diyen Johnson, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla, Beşşar Esed rejimini kimyasal silah kullanmaktan caydırmak için yapılan çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

Operasyon nasıl başladı?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesiyle ilgili hedeflerin vurulması talimatını vermişti.

Açıklamasından dakikalar sonra ABD, Fransa ve İnglitere, sabaha karşı 4 sıralarında başkent Şam ile Hama, Humus, Dera ve Süveyda kentlerindeki askeri noktaları bombalamıştı.

Duma katliamı sonrası operasyon sinyali

Trump, Esed rejiminin 7 Nisan'da Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyali vermişti.

ABD Başkanı, rejime verilecek tepkiyle ilgili masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine eklemişti.

78 sivil kimyasal saldırıda can verdi

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters