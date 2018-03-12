İngiltere Devlet Bakanı Field: Myanmar ordusu Arakan'da sistematik şiddetten sorumludur

İngiltere'nin Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Field, "Birleşmiş Milletler (BM) misyonunun raporu, Myanmar'daki birçok insanın çektiği korkunç insan hakları ihlallerini yeniden teyit ederken, Myanmar ordusunun da Arakan'a yönelik uygulanan yaygın ve sistematik şiddetten sorumlu olduğunu doğrulamaktadır." dedi.

Birleşmiş Milletler'den ürperten Arakan raporu

Field, Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun Myanmar'da Müslümanlara yönelik şiddet olaylarını içeren raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BM misyonunun insan hakları konusundaki bu raporu, Myanmar'daki birçok insanın çektiği korkunç insan hakları ihlallerini yeniden teyit ederken, Myanmar ordusunun da Arakan'a yönelik uygulanan yaygın ve sistematik şiddetten sorumlu olduğunu doğrulamaktadır." ifadesini kullanan Field, rapordaki bulguların, bölgede yaşanan korkunç olaylara yönelik açık ve şeffaf bir soruşturmanın ne kadar hayati önem taşıdığını gösterdiğini söyledi.

"Myanmar'daki insani krize son verilmesine yardımcı olmaya her zaman hazırız." diyen Field, hükümetin Myanmar'daki gelişmelere yaklaşımını ilk fırsatta parlamentoda bizzat kendisinin gündeme getireceğini ifade etti.

Field, "Myanmar yetkililerini, misyon ile iş birliği yapmama kararlarından vazgeçmeye ve görevlerini sürdürebilmeleri için misyona acilen erişim sağlamaya çağırıyorum. Bu korkunç iddialara yönelik güvenilir ve bağımsız bir soruşturmayla ihlallerden sorumlu olanların hesaba katılacakları bir yargı süreci başlatılması için Myanmar makamlarına çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgi ve verilere dayandırdığı raporda, Myanmar ordusunun Müslümanlara yönelik ayrım gözetmeyen orantısız saldırıları, yargısız infazları, özgürlüklerin gasp edilmesi, zorla yerinden etme, mülk ve malların yağmalanması, işkence ve insanlık dışı muameleler, tecavüz ve diğer cinsel suçlar, zorla çalıştırma ve çocukların zorla silah altına alınması gibi eylemleri detaylı olarak yer alıyor.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle bu rakam 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA