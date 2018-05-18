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İngiltere Büyükelçisi: ABD'nin adımı büyük bir hata

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott'un gündeminde, ABD'nin Kudüs provokasyonu vardı. Chilcott, İngiltere'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını açıkladı.

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İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Büyükelçilik rezidansında basın brifingi düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyaretini değerlendiren Chilcott, "Türkiye,İngiltere açısından çok önemli bir ortak" dedi ve ekledi:

"Ulusal güvenlik konusunda iki ülke uzun yıllardır NATO bünyesinde önemli birer müttefik. Güvenlik anlamında da birbirimize destek veriyoruz. Gerek PKK, DEAŞ veya başka bir terör nedeniyle gerçekleştiriliyor olsun. İki hükümet arasında oldukça yapıcı bir diyalog söz konusu. Ulusal güvenliğimizi de içine alan Suriye'deki iç savaş, Irak, İran, Filistin bunların arasında"

"İngiltere büyükelçiliğini taşımayacak"

Büyükelçi Chilcot'un gündeminde ABD'nin Kudüs provokasyonu vardı, ABD'nin adımını ''hata'' olarak nitelendirdi.

"İngiltere de Türkiye gibi büyükelçiliğini taşımayacak. ABD’nin bu adımını da bir hata olarak değerlendiriyoruz. BM’nin yapacağı görüşmelerde bu konu muhakkak gündeme getirilecek ve İngiltere buranın daimi üyesi olarak fikirlerini açıklayacaktır. Bu sorunun çözümü için barışın iki devletli yapıyla çözüleceğine inanıyoruz. Filistinlilere adil anlaşma yapılmasını istiyoruz."

"3 milyon İngiliz turist Türkiye'ye gelecek"

İngiltere Büyükelçisi, Türkiye turizminde İngiliz pazarının son 2 yılda yükselişe geçtiğini söyledi.

"Bu sene İngiltere'den gelen turistler rekor kıracak gibi. Çünkü çok hızlı bir geri dönüş söz konusu. Bu yüzden heyecanlıyız, 3 milyon İngiliz turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: İngiltere, Dominick Chilcott, cumhurbaşkanı erdoğan
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