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İngiltere: Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayacağız

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımayacağını açıkladı.

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İngiltere: Büyükelçiliğimizi Kudüse taşımayacağız

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü James Slack, Birleşik Krallık'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü, İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını açıkladı.

Aralık ayında açıklanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınıyor.

Büyükelçiliğin taşınması nedeniyle bugün Gazze'de düzenlenen gösterilerde, İsrail güçleri göstericilere ateş açtı. Açılan ateşte onlarca Filistinli şehit oldu, yüzlercesi yaralandı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: theresa may, kudüs, İngiltere, abd
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