İngiltere, Birleşmiş Milletler'i toplantıya çağırdı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün analizi sonucunda, çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlendiği iddiası doğrulandı. Uzmanlar, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya saldırıda kullanılan maddenin yüksek saflığa sahip olduğunu ve neredeyse hiç kirlilik içermediğini vurguladı.

Noviçok (A-234) adlı maddenin yüksek saflık değerinin, maddenin bir devletin desteğiyle oluşturulduğu iddialarını desteklediğini açıklayan İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün raporunun değerlendirileceği bir toplantı yapmasını talep etti.

İngiliz yetkililer, toplantının sonraki hafta yapılmasını beklediklerini açıkladı.

İngiltere-Rusya arasındaki casus krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye giden Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'deki bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: Reuters