İngiltere basını, Rusya'nın laboratuvarının tespit edildiğini iddia etti

The Times gazetesinin haberine göre, istihbaratları ve bilimsel verileri inceleyen İngiliz güvenlik servisleri, eski Rus ajan Sergei Skripal'in maruz kaldığı Novichok maddesini üreten Rus laboratuvarını tespit etti.

Yetkililer, gazeteye Novichok maddesinin üretildiği laboratuvarı konumu net olmamakla birlikte tespit ettiklerini söyledi.

Whitehall Sarayı'ndan bir yetkili ise, "Konu ile ilgili ilk haberi aldığımızda bu zehrin Rusya tarafından geldiğine neredeyse emindik" dedi.

Lavrov'un İngiltere iddiası

"Soğuk savaşın bazı kuralları vardır ancak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bu kuralları yok saydı" diyen Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batılı ülkeler çocuk oyunları oynuyor. Gerginliğin ne kadar süreceği bize bağlı değil. Casus krizi, şimdiye kadar İngiltere'nin çıkarına oldu. İngiltere hükümeti, Brexit'in ortaya çıkardığı zorlukları kapatmak için Sergey Skripal'i zehirlemiş olabilir" açıklamasını yapmıştı.

Takas edilen casus: Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal’in İngiltere’ye geçerek ülkenin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürdüğü, kızı Yulia ile birlikte zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.