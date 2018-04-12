İngiltere Başbakanı May'den üst düzey bakanlarla Suriye toplantısı

İngiltere'nin, ABD ve Fransa ile birlikte Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı olası bir askeri harekata katılmasını görüşmek için toplanacak kabinede, Moskova'ya yönelik atılacak adımlar için de kararlar alınması bekleniyor.

Theresa May daha önceki açıklamasında, tüm göstergelerin Suriye'deki kimyasal silah saldırısından Esed rejiminin sorumlu olduğunu gösterdiğini söyleyerek, "Bu saldırı karşılıksız bırakılamaz" demişti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, İngiltere Başbakanı May'in, Suriye'ye karşı olası bir askeri harekatta yer almaya hazır olduğunu aktarmıştı.

Suriye'ye askeri müdahale ihtiyacını acil gören May, Suriye'de operasyon için Meclis onayı da aramayacak.

78 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında, en az 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye'ye doğru kritik adımlar atılıyor

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'de onlarca kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısına karşı Suriye'yi vurup vurmama konusunda istişareler yapıyor.

Rusya ve ABD, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki kimyasal saldırılar hakkında uluslararası bir soruşturma için getirdikleri ayrı önerileri karşılıklı olarak engelledi.

ABD Başkanı Trump Pazartesi yaptığı açıklamada, kimyasal silah saldırısının sorumlusunun belirlenmesinden sonra hızlı ve güçlü bir karşılık verileceğini söyledi. Trump, Suriye'yi izleyebilmek için hafta sonu programlarını iptal etti.

Fransa'da konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suriye'de kimyasal silah kullanılan saldırıya karşı yapılacak bir askeri operasyona, ülkesinin de katılabileceğini söyledi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Alexander Zasypkin, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump'ın "silahsızlanma" mesajına cevap olarak, "Bu iyi bir fikir. Hadi sizin kimyasal silahlarınızdan başlayalım" dedi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye'de terörü destekleyen ABD'nin, fabrikasyon yalanlarla saldırı planladığını" savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın ülkesine yönelik tehdit açıklamaları sonrası, dünyadaki durumun endişe verici olduğunu ve sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Reuters