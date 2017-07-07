  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

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Buradasınız : » » İngiltere Başbakanı May'den "terör" açıklaması

İngiltere Başbakanı May'den "terör" açıklaması

İngiltere Başbakanı Theresa May, G20 Liderler Zirvesi'nin gündeminde terörle mücadelenin üst sırada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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İngiltere Başbakanı Mayden &quot;terör&quot; açıklaması

Zirve'ye katılmak için geldiği Almanya'nın Hamburg kentinde İngiliz basınına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'nin zirvede uluslararası bir aktör olarak rolünü tam anlamıyla yerine getireceğini ifade etti.

Zirvenin gündemine ilişkin değerlendirmesinde May, "Terörle mücadelenin gündemin üst sırasında olmasından memnunum. İngiltere bu tartışmada başat bir rol oynayacak." dedi.

May, zirvede terörün finansmanı sorununu gündeme getireceğini de belirterek, "Terörün büyük çaplı finansmanının yanı sıra küçük çaplı finansmanını da gündeme getireceğim. Uluslararası toplumun, terörün finansmanının önlenmesi konusunda alabileceği inisiyatifler olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede liderler çok sayıda ikili temas da gerçekleştirecek. Erdoğan ile May'in zirvede görüşmesi bekleniyor.

Etiketler: İngiltere Başbakanı May, g20 liderler zirvesi
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