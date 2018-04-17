İngiltere Başbakanı May'den parlamentoya Suriye açıklaması

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan Başbakan Theresa May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

May, ABD ve Fransa ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik gerçekleştirilen askeri operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap verdi.

"Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım."

Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını detaylıca cevaplayamayacağını belirten May, "Tüm bunlar silahlı kuvvetlerimizi daha fazla risk altında bırakacak ve rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler sunacaktı." ifadelerini kullandı.

İstihbarat bilgilerinin paylaşımının bu tür gelişmelerdeki önemine dikkati çeken ve ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar alabileceğini vurgulayan May, "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir. Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip güvenemeyeceğimizle ilgilidir." dedi.

Askeri operasyonla, kendisinin ve hükümetinin ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan May, "Açık bir şekilde parlamentonun çoğunluğu da doğru olanı yaptığımıza inanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı, dün Avam Kamarasında düzenlenen Suriye operasyonu oturumunda da ülkesinin ABD ve Fransa ile Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımızadır. İster Suriye'de ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu (ABD) Başkanı (Donald) Trump istedi diye yapmadık."

Adadaki muhalefet partilileri parlamentoya danışılmadan harekete geçilmesini eleştirirken, May'i ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'tan talimat almakla suçluyor.

İngiliz Parlamentosu

İngiltere'de hükümetlerin askeri müdahale kararı almak için parlamentodan onay alması zorunluluğu bulunmuyor.

Ülkede böyle bir onay için parlamentoya ilk defa 2003'teki Irak işgali öncesinde tezkere sunulmuştu. O tarihten itibaren hükümetler teamül olarak parlamentoya tezkere sunuyor.

Ancak 2011'de Libya'ya, 2014'te de Irak'ta DEAŞ'a karşı askeri harekatlara katılan ülke, parlamentoya müdahaleler gerçekleştikten sonra tezkere sunmuştu.

İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye rejimine yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

Kaynak: AA