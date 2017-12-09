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Buradasınız : » » İngiltere Başbakanı May'den Irak Başbakanı İbadi'ye tebrik

İngiltere Başbakanı May'den Irak Başbakanı İbadi'ye tebrik

İngiltere Başbakanı Theresa May, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede alınan mesafe nedeniyle Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi tebrik etti.

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İngiltere Başbakanı Mayden Irak Başbakanı İbadiye tebrik

Irak Başbakanı İbadi'nin güvenlik güçlerinin Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladığını ve terör örgütü DEAŞ ile savaşın bittiğini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, May'in "Birleşik Krallık adına bu tarihi anda Irak Başbakanı El-İbadi’yi ve tüm Iraklıları tebrik ediyorum." ifadelerine yer verilirken, DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de artık dikkate değer bir alanı kaybettiği, böylece Irak'ta daha barışçıl ve refah içerisinde yeni bir döneme gidileceği kaydedildi.

May'in, İngiltere'nin DEAŞ'a karşı verilen mücadeleye ilişkin koalisyonun bir parçası olmasından gurur duyduğu belirtilen açıklamada İngiliz jetlerinin şimdiye kadar Irak'ta bin 350 hava saldırısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, May'in, "DEAŞ'ın bölge için hala tehdit oluşturmaya devam ettiği" yönündeki görüşleri de paylaşıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Irak Başbakanı İbadi, İngiltere Başbakanı May
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