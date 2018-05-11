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İngiltere Başbakanı May, Trump ile Kuzey Kore ve İran'ı görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

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İngiltere Başbakanı May, Trump ile Kuzey Kore ve İranı görüştü

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Başbakanı Theresa May telefon görüşmesinde, 3 ABD vatandaşının Kuzey Kore’de serbest bırakılmasından dolayı ABD Başkanı Donald Trump’ı tebrik etti.

Görüşmede May, İngiltere’nin Kuzey Kore’nin nükleerden arındırılması konusunda baskı uygulanması amacıyla ABD ile iş birliğini sürdüreceğini vurguladı.

Başbakan May görüşmede ayrıca İran’ın İsrail güçlerine yönelik roket saldırısını kınadı ve ülkesinin "İsrail’in İran’ın saldırganlığına karşı kendisini savunma hakkını güçlü bir şekilde desteklediğini" kaydetti.

May'in İngiltere ve Avrupalı ortaklarının İran’la yapılan nükleer anlaşmanın devamı konusunda kararlılıklarını vurguladığı görüşmede, ABD’nin yaptırımlarının İran’da iş yapan Batılı şirketler üzerindeki olası etkisi de ele alındı.

Kaynak: AA, AFP

Etiketler: theresa may, Kuzey Kore, İngiltere, Donald Trump, abd
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