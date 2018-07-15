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İngiltere Başbakanı May: Trump AB'ye dava açmamı önerdi

BBC televizyonuna konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ın Brexit sürecinde Avrupa Birliği ile müzakere etmesini değil, birliği dava etmesini önerdiğini söyledi.

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İngiltere Başbakanı May: Trump ABye dava açmamı önerdi

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Brexit (AB'den çıkış) stratejisinin bir parçası olarak Avrupa Birliği'ni (AB) dava etmesini önerdiğini açıkladı.

BBC televziyonuna konuşan May, "Trump, AB'ye dava açmam gerektiğini söyledi. 'Onlarla müzakere etme, onlara dava aç' dedi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyareti kapsamında bir araya geldiği May ile Cuma günü ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Trump, İngiliz lidere bir tavsiyede bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini söylemişti.

Kaynak: Reuters
Etiketler: theresa may, Donald Trump, Brexit, AB
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