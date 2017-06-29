İngiltere Başbakanı May, Merkel ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Berlin’de Alman mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlığı "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May’in gelecek hafta Hamburg’da yapılacak G20 zirvesiyle ilgili Avrupa Birliği (AB) liderlerinin hazırlık toplantısı öncesinde Merkel’le ikili görüşme yaptığı bildirildi.

May’in Almanya’nın G20 başkanlığına tam destek verdiğini ifade ettiği görüşmede, İngiltere’nin zirvede, terörle mücadelenin de aralarında yer aldığı önemli konularda anlamlı bir ilerleme sağlanması için çalışacağını söylediği aktarıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) da gündeme geldiği görüşmede, iki liderin bu konudaki müzakerelerin yapıcı bir hava içinde başlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmede iki liderin Brexit müzakerelerinde, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB üyesi ülkelerde yasayan İngiliz vatandaşlarının Brexit sonrasında korunacak haklarının ilk konu olarak ele alınmasının önemi üzerinde anlaştıkları belirtildi.

İki liderin Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlere karşı koymada daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğu konusunda anlaştığı belirtilen "10 Numara" açıklamasında, görüşmede Rusya’nın Batı Balkanlar gibi Avrupa’ya komşu bölgelerdeki istikrarı bozucu dış müdahaleleri ve Ukrayna’da Minsk Anlaşması’nın hızla hayata geçirilmesi üzerinde durulduğu da kaydedildi.

Terör, ticaret, iklim değişikliği

Başbakan May’in Merkel ile görüşmesi sonrasında AB liderleriyle katıldığı toplantıda da G20 zirvesinde ele alınacak bir dizi konunun gündeme geldiği belirtildi.

"10 Numara" açıklamasında May’in toplantıda terörle ve aşırılıkla mücadele konusunda uluslararası toplumun bir araya gelmesinin önemi üzerinde durduğu ve internet üzerindeki radikal etkinliklerle mücadeleye dönük olarak son G7 zirvesinde varılan anlaşmaya uygun şekilde bu alanda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

May’in AB liderlerine uluslararası ticaret sisteminin daha iyi işlemesi için adım atma çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, İngiliz başbakanın serbest ticaretin ve Dünya Ticaret Örgütünün önemi üzerinde durduğu ifade edildi.

Açıklamada May’in toplantıda ülkesinin iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşmasına bağlılığını yinelediği de kaydedildi.