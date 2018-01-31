İngiltere Başbakanı May ilk kez Çin'i ziyaret ediyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma sürecinde, dünyada kendine yeni ticari ortaklar arıyor. Bu kapsamda ziyaretler gerçekleştiren May, bugün 50 iş adamı ile Çin'e gitti.

Çin Başbakanı Li Keqiang ile görüşmesinde, kendilerine küresel stratejik ortalık öneren May, İngiltere ile Çin arasında altın çağ yaşandığını kaydederek bunun daha da derinleştirilmesi çağrısı yaptı.

May'in, tarım ürünlerine pazarlarını açmasını istemesi üzerine ise Çin, İngiltere'den sığır eti ithalatına uyguladığı yasağı 6 ay içinde kaldırmayı kabul etti. Görüşmelerde ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerde serbest ticaretin hakim kılınması istendi.

May'in 3 günlük ziyareti sırasında, Brexit sonrası İngiltere-Çin ilişkilerinin alacağı seyir de masaya yatırılıyor. Bu konuda konuşan Çin Başbakanı Li, Brexit'in İngiltere ile olan ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi.

İngiltere'nin Çin'e ihracatı son 8 yılda yüzde 60 oranında arttı. Çin'in 2 yıl içinde İngiltere'ye en fazla yatırım yapan ülke konumuna gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber