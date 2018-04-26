İngiltere Başbakanı May ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bir araya geldi

İngiltere Başbakanlık Ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev öğleden sonra Londra’da görüştü.

Açıklamaya göre, İngiltere ile Azerbaycan’ın ikili ilişkilerini ele alan iki lider, ülkelerinin bölgesel güvenlik ve enerji güvenliğinin de aralarında yer aldığı birçok konudaki iş birliğinin önemi üzerinde anlaştı.

Kimyasal silahlar da görüşüldü

İki ülkenin yakın ilişkilerinin sunduğu ticari fırsatları değerlendiren May ve Aliyev, bugün BP ile SOCAR arasında varılan ve Hazar Denizi’nde Kuzey Absheron havzasındaki D230 bloğunda ortak keşif ve üretim faaliyetlerinin yürütülmesini öngören üretim paylaşım anlaşmasının (PSA) öneminin altını çizdi. İki şirket arasındaki anlaşma, görüşmenin ardından liderlerin huzurunda imzalandı.

Bölgesel ve küresel güvenlik meselelerinin de ele alındığı görüşmede iki lider, kimyasal silahların kullanılmasını önlemeye yönelik uluslararası normların uygulanmasını temin konusunda görüş birliğine vardı.

Görüşmede, May Aliyev’e Azerbaycan’ın Afganistan’daki NATO misyonuna verdiği destek aracılığıyla bölgesel güvenliğe yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

İki ülke arasında yakın iş birliği

Suriye ve Irak’tan ülkelerine dönen yabancı savaşçıların teşkil ettiği güvenlik tehdidi üzerinde duran iki lider, İngiltere ve Azerbaycan güvenlik güçlerinin bu konudaki istihbarat paylaşımının ve yakın iş birliğinin devamı konusunda anlaştı.

Azerbaycan’daki demokrasi ve insan hakları konularını da istişare eden May ve Aliyev, iki ülkenin bu alandaki kaygılarla ilgili hem ikili düzeyde, hem de çok taraflı örgütler aracılığıyla çalışmaya devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı.

May, görüşmede, Aliyev’in cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesinin hemen ardından İngiltere’yi ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Kaynak: AA, AFP