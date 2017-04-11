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İngiltere Başbakanı May ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

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İngiltere Başbakanı May ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Theresa May ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Suriye'ye ilişkin gelişmeler ile ABD'nin bu ülkeye yönelik operasyonunun ele alındığı bildirildi.

Trump'ın görüşmede, ABD'nin Suriye rejimine yönelik operasyonuna desteğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Başbakan ve Başkan, Rusya'nın Esed ile olan ittifakının artık Rusya'nın stratejik çıkarına olmadığı yönünde (Rusya'yı) ikna etmeye yönelik bir fırsat doğduğunda mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki liderin de ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bu hafta yapacağı Moskova ziyaretinin, Suriye'de kalıcı siyasi çözüm sağlanması yönünde ilerleme kaydedilmesine yönelik fırsat sunduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi. 

Etiketler: İngiltere Başbakanı Theresa May, abd başkanı donald trump
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