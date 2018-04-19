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Buradasınız : » » İngiltere Başbakanı May, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

İngiltere Başbakanı May, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

İngiltere Başbakanı Theresa May, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

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İngiltere Başbakanı May, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

Başbakanlık ofisi ''10 Numara''dan yapılan yazılı açıklamaya göre May, Şi'yi telefonla aradı.

Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında İngiltere’nin ABD ve Fransa ile Suriye’ye yönelik düzenlediği hava operasyonu hakkında Şi'ye bilgi veren May, operasyonun ''orantılı, meşru ve sorumlu'' olduğunu söyledi.

May, operasyonun amacının Suriye rejiminin kimyasal silah yeteneklerini azaltmak ve rejimi gelecekte bu silahları kullanmaktan caydırmak olduğunu vurguladı.

May, Rusya’nın Suriye rejimine karşı diplomatik eylemlerini engelleyecek ve benzeri eylemlerin faillerini sorumlu tutacak bağımsız mekanizmaların yeniden kurulmasının gerekliliğini ifade etti.

Görüşmede, iki lider kimyasal silahların hiç kimse tarafından, hiçbir yerde ve hiçbir amaçla kullanılmaması üzerinde görüş birliğine vardı.

May'in ülkesinin serbest ve adil ticarete, açık pazarlara ve çok taraflı küresel ticaret rejiminin muhafazası ile güçlendirilmesine bağlılığını teyit ettiği görüşmede, iki lider "Kuşak ve Yol Girişimi" bağlamında iş birliği olanakları ile girişimin uluslararası standartlara uyumunun temini konusunu da ele aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: telefon, suriye, İngiltere, çin
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