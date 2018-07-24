İngiltere Başbakanı May 'Brexit' sürecinde ipleri eline aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili, "AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek." dedi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'na Brexit süreciyle ilgili yazılı bir açıklama sunan May, Brexit Bakanlığının İngiliz hükümetinin birimlerinin Brexit hazırlıklarını yönlendireceğini söyledi.

May, bu iç hazırlıkların hem AB ile bir anlaşmayı hem de anlaşamama durumunu göz önünde bulunduran senaryolar içereceğini belirterek, "AB ile müzakereleri ben yönlendireceğim, Brexit Bakanı süreci vekilim olarak yürütecek." diye konuştu.

Theresa May, Brexit Bakanlığının AB ile gelecekteki ilişkilerin çerçevesine ilişkin olarak gerek duyulacak bütün yasaları ve hazırlıkları da takip edeceğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan değerlendirmelerde, May'in Brexit müzakere sürecinde ipleri kendi eline aldığını açıklamasıyla Başbakanlık ofisinde oluşturulan özel bir birimin son aylarda müzakerelerdeki rolünü genişletmesinin resmileştirildiğine işaret edildi.

Yeni Brexit yaklaşımı 2 istifa getirdi

İngiliz hükümeti 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı.

Yeni yaklaşımın ilanını takip eden günlerde kabinedeki "sert Brexitçi"lerin başını çeken Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson peş peşe görevlerinden istifa etmişti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığında teknik ekipler görevlendirilmişti.

Taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ve vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Tarafların, gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliği ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınıra ilişkin müzakereleri ise devam ediyor.

Kaynak: AA