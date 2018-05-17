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İngiltere Başbakanı May: AB'den de Gümrük Birliği'nden de ayrılacağız

İngiltere Başbakanı Theresa May, Gümrük Birliği'nden çıkma planlarından "geri adım atıldığı" haberlerini yalanladı.

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İngiltere Başbakanı May: ABden de Gümrük Birliğinden de ayrılacağız

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sonrası geçiş dönemi, 2020'de sona erecek. Avrupa medyasında çıkan bazı haberlerde, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra Gümrük Birliği'nde kalmak isteyeceği iddia edildi.

AB Liderleri Zirve Toplantısı için Sofya'da bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, haberleri yalanladı.

"Hayır. İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılacağı için Gümrük Birliği'nden de ayrılacak. Avrupa Birliği ile gelecekteki gümrük anlaşmalarını elbette müzakere edeceğiz ve bu konuda üç hedef belirledim. Bu hedefler; İngiltere'nin dünyanın geri kalanıyla kendi ticaret politikasına sahip olması, AB ile sürtüşmesiz ticaret yapması ve İrlanda ile 'sert sınır' olmaması."

Telegraph gazetesi, İngiltere'nin sınırlarının kontrol ve işletmesi için gerekli teknolojinin 2021'e kadar hazır olmaması halinde, Gümrük Birliği'nde kalınacağını yazmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: theresa may, İngiltere, gümrük birliği, Brexit, AB
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