İngiltere: ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı üzücü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Washington'un ayrılık duyurusuyla ilgili açıklama yaptı.

Johnson, "ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı üzücü" dedi.

Ülkesinin, konseyin reforme edilmesini savunduğunu gizlemediğini belirten İngiliz Bakan Johnson, şunları söyledi:

"Konseyi içten güçlendirmek üzere çalışmaya kararlıyız. İngiltere’nin İnsan Hakları Konseyi’ne desteği devam ediyor ve değişmez. Bu nedenle Konseyi desteklemeye ve savunmaya devam edeceğiz."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey, ismine layık değil" demişti.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi var.

Kaynak: AA