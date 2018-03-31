"İngiltere, 50'nin üzerinde diplomatını eve göndermeli"

Rusya, İngiltere ile yaşanan casus krizinin ardından diplomatlarının sınır dışı edilmesine misillemeleri sürdürüyor. Rusya, İngiltere'den diplomat sayısını bir ay içinde eşitlemesini istedi.

İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı etti

İngiltere, ellerinde kanıt olduğunu Rusya'nın 10 yıldır sinir gazı stoğu yaptığını belirterek, zehirlenme olayından Rusya'yı sorumlu tuttu ve 23 Rus diplomatı sınır dışı etti. Ajan krizinde İngiltere'nin yanında yer alan, aralarında ABD'nin de olduğu 25 ülke 140 Rus diplomatı sınır dışı ederek Rusya'ya tepkisini gösterdi.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Son yılların en büyük krizi

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta İngiltere'nin Salibury şehrinde bilinçlerini kaybetmiş vaziyette bulundu. Yapılan incelemelerin ardından baba kızın, sinir gazıyla zehirlenmiş olduğu belirlendi. Olay, İngiltere ile Rusya arasında son yılların en büyük siyasi krizinin başlamasına sebep oldu.

Sinir gazı kullanıldı

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu madde Sovyetler Birliği tarafından 1970'ler ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesiydi.

Kaynak: Reuters - AA